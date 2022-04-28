الخرطوم: نشر مركبات حديثة ودراجات للتدخل السريع خلال عطلة العيد





أكد مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم العميد شرطة أيوب عبد الرحيم، اكتمال كافة الاستعدادات لتنفيذ خطة تأمين العشرة الأواخر من شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع هيئة قيادة الدفاع المدني بالولاية اليوم، إلى أن إدارته ستقوم بنشر مركبات الدفاع المدني الحديثة والدراجات البخارية للتدخل السريع في حالات الطوارئ والحوادث، وأضاف بأنه سيتم توزيعها في التقاطعات والطرق الرئيسية والأسواق ومناطق التجمعات، مؤكداً جاهزية إدارته للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أن الاجتماع ناقش الخطط والبرامج خلال العشرة الأواخر في الشهر الفضيل وعطلة عيد الفطر المبارك، وأن وحدات الإنقاذ البري والنهري التابعة للدفاع المدني ولاية الخرطوم لها اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بولاية الخرطوم.

صحيفة الصيحة