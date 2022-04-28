لجنة حكومية: (2255) جثة مجهولة الهوية بمشارح الخرطوم





أكّدت لجنة التعامل مع الجثث المُتكدِّسة بالمشارح بولاية الخرطوم، أهمية حفظ حقوق الجثامين، وضرورة أن تمر كل الجُثث المُتكدِّسة بالإجراءات الطبية السليمة التي تحفظ حقوقها.

ونادت اللجنة بأهمية تضافُر الجُهُود واستصحاب الشركاء في الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمشارح.

وقال استشاري طب الأسنان العدلي عضو لجنة التعامل مع الجثث المُتكدِّسة بالمشارح بولاية الخرطوم د. خالد محمد خالد في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري عقب اجتماع اللجنة برئاسة النائب العام، قال إن الوضع بالمشارح كارثيٌّ وغير إنساني، وإنه يحتاج لمُعالجة وإكرام الجثامين المُتكدِّسة، مضيفاً أنّ عدد الجثث مجهولة الهوية يُقدّر بـ(2255) جثة، وأكد سعيهم لتطوير بروتوكولات التعامُل مع الجثامين المجهولة لتواكب المُستوى العالمي وصولاً لنتائج تُساعد المُواطنين في إيجاد من فقدوهم. وأكد أنه لا يمكن دفن جثمان دون استيفاء المعايير اللازمة، لافتًا إلى أن الوضع داخل المشارح كارثيٌّ على المُستوى الديني والأخلاقي والاجتماعي وأنه يحتاج لمعالجات وإكرام الجثامين. وأضاف أن الجثث تتراكم فوق بعضها وتحللت وأنه تم وقف التشريح منذ العام 2011م، مؤكداً أنه لا يُمكن إفراغ أي مشرحة قبل المرور بجميع المراحل وفق البروتوكولات العالمية واستيفاء المعايير اللازمة.

صحيفة الصيحة