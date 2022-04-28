العون الإنساني: أكثر من (150) ألف لاجئ إثيوبي بالقضارف





كشف مفوض العون الإنساني بولاية القضارف عبد الكفيل العدناني عن استضافة ولاية القضارف لأكثر من مائة وخمسين ألف لاجئ داخل وخارج المعسكرات بالولاية، ونوه إلى أنهم يشكلون ضغطاً كبيراً على الخدمات الأساسية بالولاية.

وأشار العدناني بحسب – وكالة السودان للأنباء، إلى ارتفاع عدد المهاجرين بالقضارف إلى خمسة الآف مهاجر من دولتي أريتريا وإثيوبيا حسب ٳحصائيات منظمة الهجرة الدولية.

وقال ٳن عدد المنظمات العاملة بالقضارف في مجالي اللجوء والمجتمعات المستضيفة التي تبلغ (28) منظمة أجنبية تعمل وفق اتفاقيات فنية وقانون اتحادي تحكمة المفوضية الاتحادية والعمل الإنساني.

ودعا المفوض المنظمات العالمية والهجرة الدولية لضرورة التدخل بولاية القضارف لتقديم المزيد من الخدمات، مشيراً لدخول منظمة (GIZ) الألمانية في مسألة الهجرة.

صحيفة السوداني