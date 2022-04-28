حكومة الخرطوم تُناقش الترتيبات النهائية للتقديم للحج





إطلع والى الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، على آخر الترتيبات للإعلان عن فتح باب التقديم لحج ١٤٤٣هجرية، ووجه بتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الحجاج، على أن تولى إدارة الحج الجوانب الإدارية حتى يتفرغ الحاج لقضاء المناسك دون عناء.

وأكد الوالي خلال لقائه اليوم مدير إدارة الحج والعمرة بولاية الخرطوم على ابراهيم، دعم حكومة الولاية لإدارة الحج والعمرة حتى تضطلع بدورها تجاه حجاج بيت الله الحرام، وشدد على ضرورة اعتماد شروط لاختيار أمراء الأفواج عل اساس الكفاءة والمعرفة بالفقه ومناسك الحج.

من جانبه استعرض مدير الادارة العامة للحج والعمرة على ابراهيم اهم الخدمات التى تقدمها إدارته لحجاج بيت الله الحرام من سكن و ترحيل إلى المشاعر المقدسة، وقال إن إدارة الحج والعمرة تعمل على توفير الراحة لكل حجاج الولاية وأشار لأهمية التنسيق بين الولاية والإدارة الاتحادية من أجل زيادة فرص الولاية والتعاون فى مجال السكن والترحيل وكافة الخدمات التى يحتاجها الحاج .

باج نيوز