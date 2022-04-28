(جانا العيد بشريلك مسدس إلا تسمعو كيف) شاعر الدوبيت “البشرى” يلهب المشاعر بأبيات حزينة مؤثرة عقب فقدان طفله للسمع على نحو مفاجىء





ألهب شاعر الدوبيت الشهير “البشرى إبراهيم ” مشاعر رواد التواصل الاجتماعي، بأبيات مؤثرة عقب فقدان طفله للسمع، على نحو مفاجىء، وجاء في أبيات البشرى:

العند الله مكتوب للبدور واليابه

وضاح جاتو واحدتا ولا بتتعابه

بعد القرقراب الونسه قولة يابه

امسى الليله الا نشترو بي درابه

يا اب نضما متل نسمة ليالي الصيف

آت في الهاوية ما بتسمع نغيت القيف

جانا العيد وانت مع الصغار بتقيف

بشريلك مسدس إلا تسمعو كيف؟؟

وكان البشرى قد فاجأ متابعيه على منصات التواصل، بمنشور أعلن فيه عن فقدان طفله للسمع، قال فيه: (يا جماعة دعواتكم بالشفاء، وضاح ولدي سبحان الله أصبح اطرش، ما بسمع ولا شيء، دعواتكم دعواتكم والله مؤلمني شديد، سبحان الله فجأة كدة بس، معقول خلاص طرش؟؟).

الخرطوم: (كوش نيوز)