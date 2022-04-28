شاهد بالصورة.. الكوميديان “غضب الصحراء” يرتدي الكدمول ويفاجىء أصدقاءه بدخول الغابة





فاجأ الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب الشهير بلقب “غضب الصحراء” أصدقاءه، ” بصورة مرتدياً فيها الكدمول ويمتشق كلاشنكوف، مما دعا البعض أن يمازحه بدخول الغابة.

وحصدت الصورة آلاف التعليقات الممازحة، إذ وصفه البعض “بالجنجويد”، وبادره آخرين بأسئلة طريفة عن سير الترتيبات الأمنية في إشارة إلى حركات التمرد الموقعة على السلام، فيما علق آخر (الكدمول لائق عليك والله).



واكتفى “غضب الصحراء” بتعليق مازح بقوله: (اي زول جاتو رسالة فيها إساءة مني، دا انا ذاتي حسابي لا اتهكر لا يحزنون).

والكدمول” أو القناع الصحراوي، لثام كامل، يشبه العمامة السودانية المعروفة، لكن على نمط مختلف من حيث اللون وطريقة اللبس، إذ يحجب كامل الوجه عبر تغطية الفم والأنف، ولا يُظِهر سوى العينين.

وتفيد المعلومات المتداولة عنه بأن “الكدمول” نشأ في كنف سلاطين دارفور، ضمن ثقافة أزياء التعايش مع البيئة والتكيف مع تقلبات المناخ الصحراوي القاحل، شديد الحرارة والرياح الجافة، بخاصة عند الترحال والحركة الدائمة التي تتسم بها حياة البدو والرعاة.

وشكّل “الكدمول” رمزاً ثقافياً يميّز معظم شعوب الصحراء الكبرى، لكن في الآونة الأخيرة، استخدمه المسلحون، وحولوه إلى بعبع يثير الرعب، تتخفى خلفه عصابات متفلتة، يصعب تحديد هوية أفرادها المقنّعين.

الخرطوم: (كوش نيوز)