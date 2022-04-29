تكوين لجنة تسيير للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية





أختتم الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج زيارته الى جمهورية مصر العربية وخلصت الزيارة إلى تكوين لجنة تسييرية للجالية السودانية، وفق موجهات محددة وبرنامج ولوائح عامة من قبل جهاز المغتربين تمهيدا لتكوين جالية جامعة موحدة، بالإضافة إلى تكوين صندوق خيري وفتح بيت السودان بالقاهرة بعد التوافق على اختيار لجنة متوافق عليها لادارتهما بإشراف السفارة السودانية بالقاهرة.

من جانبه أمن السفير محمد الياس سفير السودان لدى مصر خلال لقائه بمكتبه اليوم الاستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز المغتربين والاستاذ أحمد عثمان محمد عبد الله مدير عام الجاليات بالجهاز ، أمن على مخرجات الزيارة مهيبا بجهاز المغتربين بالترتيب لتنفيذ المخرجات وفق ما يراه بحسب رؤيته في إدارة الجاليات السودانية بالخارج معلنا استعداد السفارة التام لتنفيذ رؤية الجهاز في هذا الشأن.

ووقف الأمين العام لجهاز المغتربين يرافقه السفير محمد الياس سفير السودان بالقاهرة سير الإجراءات القنصلية بالسفارة المتمثلة في استخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني وغيرها من الإجراءات القنصلية الأخرى وحجم التحديات التي تواجه السفارة في القيام بهذه الإجراءات من حيث بيئة العمل والنقص والتدافع الكبير للمواطنين السودانيين طالبي الخدمة وضيق المساحات التي تستوعبهم .

واختتم الأمين العام لجهاز المغتربين برنامج زيارته لمصر بتفقد أحوال الجالية السودانية بالاسكندرية حيث التقى اعضاء الجالية بدار السودان العام بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد بشير محمد حمد رئيس الجالية واستمع القضايا الإشكاليات التي تواجه السودانيين بالاسكندرية ووعد بالسعي لحلها جميعا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالخرطوم مبينا إنها لا تختلف عن بقية المشاكل التي تواجه السودانيين في مصر عامة مع وجود الخصوصية لبعض المناطق.

القاهرة-28-4-2022(سونا)