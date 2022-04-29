شاهد بالفيديو: “هسي وشك ده دافعة فيهو ثمانين” شكسبير يردم إنصاف مدني بسبب المكياج





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة إنصاف مدني رفقة الممثل عوض شكسبير في البرنامج الإذاعي والذي تقدمه الإعلامية لينا زين العابدين.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد طالبت انصاف بضرورة زيادة عدادات الحفلات وجعلها بالدولار مثل إيجار الشقق حيث قالت إن المكياج أصبح غالياً والوجه داير ما يفوق الثمانين ألف جنيه حيث ووجه لها شكسبير سؤالا فيه نوع من الإستغراب “هسي وشك ده دافعة فيهو ثمانين”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)