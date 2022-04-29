شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحذر العرسان المقبلين على الزواج من الوقوع في هذه المصيبة الخطيرة 





حذر الشيخ السوداني المعروف محمد هاشم الحكيم العرسان المقبلين على الزواج من الوقوع في هذا الاثم والذي يعد مصيبة, بل ومن كبائر الذنوب.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد جاء حديث الشيخ خلال مقطع فيديو قام ببثه على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث حذر الشيخ الزوج من السماح لزوجته بالتبرج وارتداء الملابس العارية في ليلة فرحهم, ووصف الأمر بأنه دياثة والعياذ بالله لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الجنة مكتوب على بابها لا يدخلها ديوث,كما نصح العروس بضرورة الاحتشام حتى يبارك الله لها في زواجهما.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين