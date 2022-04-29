



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022م

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يؤكد الالتزام بعملية الحوار الشامل للوصول لتوافق سياسي

– وفد من السيادي يزور محلية كرينك بغرب دارفور

– الخارجية: حوالي (28) ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى بالسودان

– سفير مصر بالخرطوم: وصول أول شحنة معدات لرفع كفاءة شبكة كهرباء السودان

– قبيلة المساليت تُهدد بالانفصال عن السودان

– بنك السودان يوجه البنوك والمصارف بالعمل يومي الجمعة والسبت

صحيفة أخبار اليوم:

– اردوغان : زيارتي للسعودية مؤشر لبدء مرحلة تعاون جديدة

– بوتين محذرا : لدينا سلاحا لا يمتلكه خصومنا يمكن استخدامه

– رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة له منذ فوزه بالانتخابات

– العثور على كتاب هتلر( كفاحى ) في قاعدة لكتيبة اوكرانية في ماريوبولا

– الهلال يضيق الخناق على المريخ في صدارة الدوري

صحيفة بدون عنوان:

– البنوك التجارية تفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت

– المحكمة العليا تعيد أسهم الشروق وكل الأملاك المستردة لجمال الوالي

– فاجعة الجنينة: لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن حصيلة جديدة

– بي بي سي: حميدتي يستخدم العنف الطائفي في دارفور لتعزيز طموحاته السياسية

– المالية أكملت الخميس تغذية حساب الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات

– بدون عنوان تنشر كشف تعويضات الرواتب الجديدة لاساتذة الجامعات

– جامعة الخرطوم تحدد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات

– السعودية تدعو لتحري هلال شوال يوم السبت وعلماء الفلك يحددون موعد العيد

– قحت: فالنتوّحد سويًا من أجلّ إسقاط الانقلاب وتأسيس دولة مدنية حديثة

– الكشف عن ملابسات وفاة أحد عناصر المقاومة السودانية بالقاهرة

– المسابقات تصدر برنامج مباريات المرحلة الثالثة من كأس السودان

– الهلال يعود للتدريب اليوم استعدادا للقاء هلال الساحل

– الفيفا يفسخ عقد محترف المريخ

– الإنضباط تستدعي حسن برقو مجددا لجلسة 14 مايو على خلفية مؤتمره الصحفي

– جعفر يُطمْئن أندية الدوري العام بتقديم تسهيلات لها في الأدوار المتبقية

– رسمياً .. مجدي شمس الدين أميناً عاماً للاتحاد العام لكرة القدم

– رسميا..أسامة عطا المنان رئيساً للجنة المنتخبات الوطنية

– إعتماد تعيين دكتور موسى والمهندس أحمد إسماعيل لإدارتي التسويق والمشاريع باتحاد الكرة العام

– والي الخرطوم يأمر باستمرار لجنة تسيير الهلال كما هي والجمعية 28 مايو بالصداقة

صحيفة السودانيٰ :

– بلغ أكثر من نصف مليون .. التعليم العالي تُطبِّق هيكل الأجور الجديد لأساتذة الجامعات

– الآلية الثلاثية: انطلاق الحوار في الأسبوع الأول من مايو المقبل

– المفوضية السامية: استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان منذ 25 أكتوبر

– العون الإنساني: أكثر من (150) ألف لاجئ إثيوبي بالقضارف

– الخارجية السودانية: السودان به حوالي (28) ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى

– المحكمة العليا تعيد أسهم قناة الشروق وعقارات لجمال الوالي استردتها لجنة إزالة التمكين

– طائرة خاصة لاجلاء جرحى أحداث غرب دارفور للخرطوم

– لجنة الأطباء: إغلاق مستشفى الجنينة جريمة إنسانية تتحملها السلطات

– لجنة التعامل مع الجثث: أكثر من ألفى جثة مجهولة الهوية بالمشارح

– دمج مؤسسات التمويل الأصغر بوزارة التنمية الاجتماعية لتقوية ملاءتها المالية وإزالة الازدواجية