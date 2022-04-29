أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022م
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يؤكد الالتزام بعملية الحوار الشامل للوصول لتوافق سياسي
– وفد من السيادي يزور محلية كرينك بغرب دارفور
– الخارجية: حوالي (28) ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى بالسودان
– سفير مصر بالخرطوم: وصول أول شحنة معدات لرفع كفاءة شبكة كهرباء السودان
– قبيلة المساليت تُهدد بالانفصال عن السودان
– بنك السودان يوجه البنوك والمصارف بالعمل يومي الجمعة والسبت
صحيفة أخبار اليوم:
– اردوغان : زيارتي للسعودية مؤشر لبدء مرحلة تعاون جديدة
– بوتين محذرا : لدينا سلاحا لا يمتلكه خصومنا يمكن استخدامه
– رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة له منذ فوزه بالانتخابات
– العثور على كتاب هتلر( كفاحى ) في قاعدة لكتيبة اوكرانية في ماريوبولا
– الهلال يضيق الخناق على المريخ في صدارة الدوري
صحيفة بدون عنوان:
– البنوك التجارية تفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت
– المحكمة العليا تعيد أسهم الشروق وكل الأملاك المستردة لجمال الوالي
– فاجعة الجنينة: لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن حصيلة جديدة
– بي بي سي: حميدتي يستخدم العنف الطائفي في دارفور لتعزيز طموحاته السياسية
– المالية أكملت الخميس تغذية حساب الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات
– بدون عنوان تنشر كشف تعويضات الرواتب الجديدة لاساتذة الجامعات
– جامعة الخرطوم تحدد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات
– السعودية تدعو لتحري هلال شوال يوم السبت وعلماء الفلك يحددون موعد العيد
– قحت: فالنتوّحد سويًا من أجلّ إسقاط الانقلاب وتأسيس دولة مدنية حديثة
– الكشف عن ملابسات وفاة أحد عناصر المقاومة السودانية بالقاهرة
– المسابقات تصدر برنامج مباريات المرحلة الثالثة من كأس السودان
– الهلال يعود للتدريب اليوم استعدادا للقاء هلال الساحل
– الفيفا يفسخ عقد محترف المريخ
– الإنضباط تستدعي حسن برقو مجددا لجلسة 14 مايو على خلفية مؤتمره الصحفي
– جعفر يُطمْئن أندية الدوري العام بتقديم تسهيلات لها في الأدوار المتبقية
– رسمياً .. مجدي شمس الدين أميناً عاماً للاتحاد العام لكرة القدم
– رسميا..أسامة عطا المنان رئيساً للجنة المنتخبات الوطنية
– إعتماد تعيين دكتور موسى والمهندس أحمد إسماعيل لإدارتي التسويق والمشاريع باتحاد الكرة العام
– والي الخرطوم يأمر باستمرار لجنة تسيير الهلال كما هي والجمعية 28 مايو بالصداقة
صحيفة السودانيٰ :
– بلغ أكثر من نصف مليون .. التعليم العالي تُطبِّق هيكل الأجور الجديد لأساتذة الجامعات
– الآلية الثلاثية: انطلاق الحوار في الأسبوع الأول من مايو المقبل
– المفوضية السامية: استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان منذ 25 أكتوبر
– العون الإنساني: أكثر من (150) ألف لاجئ إثيوبي بالقضارف
– الخارجية السودانية: السودان به حوالي (28) ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى
– المحكمة العليا تعيد أسهم قناة الشروق وعقارات لجمال الوالي استردتها لجنة إزالة التمكين
– طائرة خاصة لاجلاء جرحى أحداث غرب دارفور للخرطوم
– لجنة الأطباء: إغلاق مستشفى الجنينة جريمة إنسانية تتحملها السلطات
– لجنة التعامل مع الجثث: أكثر من ألفى جثة مجهولة الهوية بالمشارح
– دمج مؤسسات التمويل الأصغر بوزارة التنمية الاجتماعية لتقوية ملاءتها المالية وإزالة الازدواجية