ال محمود : نشكر القضاء السودانى العادل الذى انتصر للحق





اعرب الشيخ عبد الرحمن بن زيد ال محمود رئيس مجلس امناء منظمة الدعوة الاسلاميةعن شكره للقضاء السودانى العادل الذى انتصر للحق وحكم باعادة المنظمة لممارسة دورها فى السودان وافريقيا بحسب الاتفاقيات التى التزمت بها الحكومة السودانية طوال تاريخ عمل المنظمةوقال الشيخ عبد الرحمن فى تغريدة على تويتر ارسلها فى رسائل الى اعضاء مجلس الامناء بعد قرار عودة المنظمة ” الحمد لله كثيرا طيبا مباركا صدر القرارفى ايام العشر المباركة من رمضان فاثلج صدور كل المنتسبين لمنظمة الدعوة الاسلامية ومعهم جميع المحبين والداعمين لها من الشعب السودانى وبقية المسلمين .. الحمد لله على استجابته لدعاء كل من رفعوا ايديهم مطالبين العدالة من رب السماء والارض والشكر للقضاء العادل الذى انتصر للحق وحكم باعادة المنظمة لممارسة دورها فى السودان وافريقيا بحسب الاتفاقيات التى التزمت بها الحكومة السودانية طوال تاريخ عمل المنظمة.واضاف الشيخ عبد الرحمن :الشكر لفريق المحامين ولفريق المتابعة من المنظمة وجزاءهم الله خيرا على دابهم وجهادهم لاثبات حقوق المنظمةولمجلس الادارة ومجلس الامناء على دعمهم ومتابعتهم وصلى على نبينا وقدوتنا محمد واله وصحبه.

صحيفة اخبار اليوم