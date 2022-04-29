والي الجزيرة يدشن الدوريات الجديدة لشرطة المرور





دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف مساء أمس بإدارة شرطة مرور الولاية الدوريات الجديدة المكونة من عدد من العربات والدرجات البخارية كما شرف الإفطار السنوي لإدارة شرطة المرور وتكريم اللواء شرطة عادل التجاني محمدين مدير إدارة المرور الذي أعلن لدى مخاطبته الإحتفال أن خطة شرطة المرور ترتكز على الكادر البشري والمادي لتعزيز سلامه المواطن وخلق شراكة بين الشرطة والمجتمع

وقال أن الخطه حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية والتي من أبرزها لجنة الخارطة المرورية، مثمنا دعم حكومة الولاية تحقيق أهداف برامج شرطة المرور داعياً لضرورة تكامل الأدوار بين الشرطة والمجتمع لنشر ثقافة المرور .

من جانبه دعا اللواء شرطة محمد الأمين الطاهر مدير شرطة ولاية الجزيرة أفراد شرطة المرور للتعامل الكريم مع المواطنين والسعي لتحقيق التوعية المرورية .

وأكد والي الجزيرة على أهمية التنسيق بين الشرطة وحكومة الولاية والتكاتف بين جميع لتلبية إحتياجات المواطن في السلامة والطمأنينة، مشيداً بالنجاحات التي حققتها شرطة المرور وأعلن عن تدشين سفلتة عدد من الطرق بالولاية خلال الفترة المقبلة وأضاف أن تكريم اللواء عادل التجاني تكريم لكل شرطي بولاية الجزيرة .

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