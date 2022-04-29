إجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم يناقش الخريطة المدرسية





التأم اجتماع مجلس المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم الدوري يوم أمس الخميس، وقد تواصلت عبره إشادات أعضاء المجلس بأداء إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة بالوزارة لتغطيته وعكسه العديد من أنشطة وبرامج الوزارة ومكاتب التعليم والمدارس بالمحليات خصوصا متابعته سير الامتحانات، مع المطالبة بأن يكون الإعلام جزء من صناعة الحدث.

وقد ناقش الاجتماع الخريطة المدرسية التي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة مشددين على ضرورة إيجاد بيانات سكانية وافية لكل المناطق التي يراد تشييد مدارس بها وكذلك مراعاة مسألة الاكتظاظ ومعرفة عدد الأطفال في سن التمدرس في المناطق التي تحتاج لتشييد مدارس لاستيعابهم فيها.

ودعا الاجتماع إلى تكوين لجنة لهذا الغرض تختص بإسناد الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي في تنفيذ الخريطة المدرسية مع تقديم تقرير مبدئي لجلسة الاجتماع القادم.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة استمارة الترشيح للوظائف الإدارية والفنية مع الإشادة بالجهد الذي بذلته، وقد أمّن المجتمعون على أن يكون مدير المدرسة في أعلى درجة وظيفية بها، إضافة إلى المعايير المهنية والإدارية الأخرى التي يتطلب توفرها فيمن يتولى إدارة المدرسة، وتم تكليف اللجنة لاستكمال عملها باستصحاب آراء أعضاء المجلس ورفع تقريرها في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى.

سونا