مالك عقار يشارك في مراسم تشييع الرئيس الكيني السابق كيباكي





شارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير في مراسم تشييع الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي التى جرت مراسمها مساء اليوم، باستاد نيايو الوطني بالعاصمة نيروبي، بحضور الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعدد من الرؤساء الأفارقة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأشاد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال مخاطبته مراسم التشييع، بجهود الرئيس الراحل كيباكي، في تعزيز السلام في أفريقيا، وحرصه على أن تظل القارة موحدة وتنعم بالأمن والإستقرار والتنمية وخالية من الصراعات والنزاعات.

وحيا كينياتا سلفه كيباكي وقال ” أنه قائد سياسي كبير ” لافتاً إلى الإصلاحات التي شهدتها كينيا في عهده مما جعلها دولة متحدة ومزدهرة، معبراً عن شكره وتقديره للرؤساء والوفود التي شاركت الشعب الكيني وحكومته، وعبرت عن حزنها ومؤاساتها لرحيل الرئيس مواي.

وتحدث عدد من الرؤساء وممثلى الوفود مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الراحل مواي كيباكي، لإرساء دعائم الإستقرار والأمن في القارة معربين عن حزنهم لوفاة الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي، منوهين إلى مساهمته المهمة في تنمية كينيا.

وكان الرئيس مواي كيباكي الذي توفي عن عمر بناهز الـ90 عاما، تولى الرئاسة في الفترة من عام 2002 وحتى 2013 ويعتبر من الزعماء السياسيين والاقتصاديين في أفريقيا.

سونا