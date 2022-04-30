رجل سوداني يشكو ويثير ضجة واسعة..تزوجت من إمرأة سيدة أعمال وبعد فترة من زواجي منها اكتشفت أنها متزوجة من رجل آخر وهكذا جاء رد زوجها الأول وقرار المحكمة





أثار رجل سوداني في الثلاثين من عمره ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره لإستشارة غريبة طلب من خلالها الحل.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشر الرجل استشارته عبر إحدى القروبات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية وحلها من جانب الأعضاء.

حيث قال الرجل في استشارته الغريبة: ( والله العظيم اقول الحق ولا شئ غير الحق انا قصتي غريبة جدا واغرب من الخيال.. أانا عمري 30 سنة بعمل في المجال التجاري اتعرفت علي زولة سيدة اعمال عمرها 50 سنة ميسورة الحال عندها 4 اطفال اخبرتني انها مطلقة وحصل استلطاف وحب بيننا واتفقنا علي الزواج وفعلا اتزوجنا واقمت معها في منزل منفصل عن امها وابيها وابنائها لكن بتزورهم كل فترة والتانية ومامقصرة معاهم في شي).

وتابع بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (لحدي هنا الامر عادي لكن بعد الزواج اكتشفت ان زوجها السابق رافع عليها دعوة في المحكمة بان زوجته تزوجت بشخص اخر وهي لاتزال علي زمته وانه لم يطلقها وعندما تناقشت معها في هذا الامر ذكرت لي بانه طلقها وهو يريد ان يعمل لها شوشرة فقط ليس الا واستمرت القضية في المحكمة واخدت كم جلسة وكل مااسالها الحاصل شنو بتقول لي الموضوع دة ماتشيل منو هم انا متاكدة من موقفي وبعد عدة جلسات اقرت المحكمة بانه فعلا لايزال زوجها الفعلي وانه لم يطلقها وان عقدي منها باطل طبعا كدت اصاب بالجنون وهي مصرة انه طلقها وانه ادلي ببينات كاذبة للمحكمة واتي بشهود زور عشان يشهدوا ليه).

وأضاف قائلاً: (ما عرفت الصادق فيهم منو وهل انا كنت كل الفترة دي قاعد معاها بصورة غير شرعية وقسيمة الطلاق العقدنا بيها هل كانت قسيمة مزورة كل هذه اسئلة حائرة في راسي علما بانها استانفت قرار المحكمة ولسة لم يصدر قرار الاستئناف).

وختم استشارته وهو يطلب مساعدة أعضاء القروب: (دلوني اعمل شنو لو طلع قرار المحكمة نهائي بانها لازالت زوجته شرعا مع العلم بانها لاتزال متمسكة بي وانا متمسك بيها وبيننا مصالح كتيرة مشتركة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين