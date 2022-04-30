شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا المتخصص في تشهير وتلميع النجوم يدخل في (فتيل) زول سقيل ويخرج عن طوره على غير العادة





استضاف الإعلامي السوداني المتخصص في برنامج المقالب مصعب سومي الشهير باسم (زول سقيل) خلال حلقته من برنامج المقالب (الفتيل) نجم السوشيال ميديا المعروف بدر خلعة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد نجح سومي في إخراج خلعة الذي اشتهر بتلميع وتشهير النجوم عن طوره وظهر وهو خارج عن طوره, وذلك خلال حلقة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وقد حاول بدر خلعة الاعتداء على زول سقيل بعد استفزازته المتواصلة هو وفريق عمله الذي شارك معه في المقلب القوي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ. وبعد ذلك ينسحب المستثمر ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفي ليطالب الضيف بدفع فاتورة الطلبات بطريقة مستفزة, وهو الأمر الذي أخرج الفنان عن طوره وجعله يعتدي على فريق العمل بهذه الطريقة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين