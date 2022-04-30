الخرطوم تتابع خطط تأمين عطلة العيد وتوجه باستمرار الحملات المشتركة





وقفت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها يوم الجمعة، برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، على مجمل الخطط التأمينية لولاية الخرطوم خلال عطلة العيد والجهود المبذولة من كافة القوات المشتركة والمساندة لخطة التأمين.

ووقف الإجتماع على سريان المرسوم الخاص بحظر حمل شخص آخر بالدراجة النارية (الموتر)، وأشاد بتطبيق المرسوم بجدية في كل الحالات التي تم ضبطها، فيما جدّدت اللجنة توجيهاتها باستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة وتشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة.

ودعت اللجنة المواطنين تبليغ مراكز الشرطة عن أي مظاهر سالبة أو مركبات غير مقننة حفاظاً على أمن وسلامة المواطن.

صحيفة الصيحة