الشرطة: البندقية المستخدمة في قتل تاجري أم درمان تخص والد متهم سجين





كشفت الشرطة، أن البندقية التي استخدمت في قتل تاجرين بـم درمان تخص والد أحد المتهمين الذي يقبع بالسجن على ذمة قضية مخدرات.

واتهمت الشرطة جهات- لم تسمها- بالسعي لشيطنتها لأغراض شخصية، وأكدت أنها جهاز أمني وقومي يعمل في بسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكشفت الشرطة عن تلقيها (82) ألف بلاغ يومياً عبر الرقم المجاني (999) النجدة من بينها (1000) بلاغ كاذب الأمر الذي يتسبّب في بذل جهود وخسائر، وطالبت المواطنين بضرورة التعامل مع شرطة النجدة بجدية باعتبارها جهاز رسمي يعمل على الاستجابة الفورية لبلاغاتهم وسرعة البت في معالجتها.

وأعلنت الشرطة نشر (200) كاميرا مراقبة على محليات الخرطوم الكبرى (الخرطوم وبحري وأم درمان) بالتركيز على المناطق الاستراتيجية ومناطق الحذر الأمني، مشدّدة على أن جميع تلك الكاميرات مزودة بأجهزة إنذار مبكر تستخدمها في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.

وطالبت الشرطة المواطنين بضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم في ظل ظاهرة تنامي تعاطي المخدرات وسط الشباب من الجنسين مما يقود لارتكاب الجرائم.

كما طالبت المواطنين بعدم التعامل بعفوية مع ممتلكاتهم التي تسهل العمل للمجرمين وذلك بترك مركباتهم في وضع التشغيل والترجل منها، إضافة إلى ترك متاجرهم ومنازلهم مفتوحة مما يسهل عمل المجرمين.

وأكدت الشرطة الزامها كافة طلمبات الوقود والشركات بتركيب كاميرات مراقبة، وأوضحت أنها ستحرك أتيام تفتيش لتلك المؤسسات ومحاسبة كل من يخالف ذلك باعتباره أمراً ملزماً لأصحاب الطلمبات والشركات.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة