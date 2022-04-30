إنهاء إضراب المعلمين بشمال دارفور اعتباراً من الأحد8مايو





أعلن معلموا ومعلمات ولاية شمال دارفور اليوم ”السبت“ إنهاء إضرابهم المفتوح عن العمل واستئناف الدراسة بالمراحل التعليمية الثلاث بالولاية اعتباراً من يوم الأحد بعد القادم الموافق للثامن من شهر مايو، حيث كان إعلان الإضراب قد تم في وقت سابق واستمر لما يقارب (٤٠) يوماً احتجاجا على عدم صرف جملة من الاستحقاقات المالية المصاحبة للمرتبات الشهرية.

وقال عضو اللجنة المفوضة من المعلمين ياسر آدم إدريس إن لجنته قد عكفت خلال الأيام الماضية على عقد سلسلة من الاجتماعات كان اخرها اليوم مع والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن وبحضور كل من المدير العام لوزارة التربية والمدير العام لوزارة المالية . حيث اطمأنت اللجنة في اجتماع اليوم على إكتمال وصول كافة الاستحقاقات المالية للمعلمين من وزارة المالية الاتحادية.، مبينا أن تلك الاستحقاقات قد تمثلت في بدل الوجبة والعلاوة الاجتماعية بجانب علاوة المؤهل العلمي و متاخرات فرق الهيكل الراتبي.

وعبرإدريس عن إشادة لجنته بالجهود الكبيرة التي بذلها والي الولاية وأعضاء حكومته من أجل الايفاء بتلك الاستحقاقات، معبراً عن أمله في أن تأتي نتائج إمتحانات هذا العام أقوى عن سابقاتها وتحقق رضا الجميع.

وكالة سونا