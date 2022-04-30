برصاص ناري وأشياء حادة”..حصيلة جديدة لقتلى الجنينة





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن حصيلة قتلى جديدة بولاية غرب دارفور، السبت.

وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 200 شخصًا.

وأضاف” قتل أربعة اليوم في الجنينة بغرب دارفور، وثلاثة برصاص ناريّ، بينما طعن أحدهم بأشياء حادة”.

والأحد، شهدت مدينة كرينك بغرب دارفور، أحداث عنفٍ دامية، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى ونزوح عشرات الأسر من المعسكر.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور بين حين وآخر اقتتالا دمويًا بين القبائل، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

باج نيوز