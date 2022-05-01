شاهد بالصور.. الإعلامية السودانية تسابيح خاطر تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة ومتابعون: على قول رشدي الجلابي (سمحة عشرة مرات)





أبهرت الإعلامية السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك في أعقاب نشرها لصور حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومحررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة العربية الحدث متألقة وأنيقة كعادتها, وهي ترتدي بدلة أنيقة خطفت بها الأنظار.

نجمة قناة النيل الأزرق والشروق السابقة نشرت الصور وكتبت عبارات شكر لصديقها وزميلها الذي التقط لها الصور التي أشعلت بها منصات مواقع التواصل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين للنجمة على حسابها, فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة في جمالها وأناقتها.

وكتب لها أحد المعلقين ممن أبهرتهم الصور: (سبحان من رسمك..وسال من شعرك الذهب) وكتب آخر على قول رشدي الجلابي (سمحة عشرة مرات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين