شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة أعمال ومنظمة حفلات سودانية شهيرة تقدم فاصل من الرقص الفاضح خلال حفل بالقاهرة





تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمهتمة بأخبار الفن والنجوم, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع فإن الفيديو الذي أثار ضجة بطلته سيدة أعمال ومنظمة حفلات سودانية معروفة حسبما ذكرت الصفحات ومتابعيها.

حيث ظهرت منظمة الحفلات وهي تقدم فاصل من الرقص الذي أسماه المتابعين بالفاضح, وذلك على أنغام إحدى المطربات في حفل سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين للمقطع, فقد شن معظم المعلقين هجوماً عنيفاً على السيدة وعلى بعض السودانيات اللاتي يقمن بالخارج ويشوهن من سمعة السودان خارج الحدود.

وبرروا تعليقاتهم القوية بسبب المظهر الذي يظهرن به والرقصات الفاضحة التي يقمن بها والتي لا تشبه سلوكيات وأخلاقيات الشعب السوداني حسبما كتبوا في تعليقاتهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين