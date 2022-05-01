أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022م
صحيفة أخبار اليوم:
– فيفا يكشف الدول الأكثر طلبا لتذاكر كأس العالم
– اللجنة العليا للمشاريع والإرث : خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال 2022
– 213.9 مليار دولار استثمارات الصين في العالم العربي .. 21 % منها للسعودية
– أجراس فجاج الأرض عاصم البلال الطيب .. مع قيادة شرطة ولاية الخرطوم..قراءات من وقائع المحاضر عصابة البندقية والركشة السوداءين
صحيفة بدون عنوان:
– مشروع قانون جديد للتجارة يستصحب تحرير الأسعار والاقتصاد وتنظيم رقابة وضبط الأسواق
– وفد مفوضية حقوق الانسان يصل الجنينة لتفقد الأحداث الدموية
– لجنة أطباء السودان تورد إحصائية جديدة لقتلى دارفور وطرق اغتيالهم
– اللجنةالفنية لفتح المسارات تحدد بدءالعمل ميدانيا عقب عطلة العيد
– السودان والسعودية يعلنان الأحد هو المكمل لرمضان والعيد الإثنين
– بيان قوى إعلان الحرية والتغيير حول ذكرى مجزرة ٢٩ رمضان فض الاعتصامات في العاصمة والاقاليم
– تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية» وإعادة رموز الكيزان
– انذار بنشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية
– جامعة النيلين تحدد مواعيد استئناف الدراسة
– ملكية صحيفة السوداني تعود لجمال الوالي
– الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تستفتي عضويتها بشأن الإضراب
– خاطفو المعدنين السودانيين بليبيا يطالبون بفدية ورسوم “أرضية”
– تدشين عدد من مشروعات الكهرباء بوحدة الشيخ الصديق بالنيل الأبيض
– فتح وتحديد المسارات بسنار تجنبا لاحتكاك المزارعين والرعاة
– اكتمال أعمال ترويض نهر القاش وحماية مدينة كسلا من فيضانه
– أمجد مصطفى أمين يكتب…من حق إتحاد الكرة تعيين لجنة تطبيع للمريخ
– ثنائي المريخ يوافق على التجديد للأحمر
– الهلال يهزم الساحل ينفرد بالصدارة ويفقد جهود أجاجون وصلاح بالبطاقة الحمراء
صحيفة السودانيٰ :
– تظاهرات بمدن السودان المختلفة تتخليداً لذكري شهداء مجزرتي فض اعتصام القيادة العامة وكرينك والقصاص للشهداء
– مجمع الفقه الإسلامي يعلن أن الاحد هو المكمل لشهر رمضان ثلاثين يوماً،
– يوم الإثنين ٢ مايو ٢٠٢٢م هو أول أيام عيد الفطر المبارك الأول من شهر شوال ١٤٤٣ه…
– شرطة الخرطوم تُلقي القبض على المتهمين بقتل تاجر شارع الأربعين ومواطن بأمبدة
– شركة (زنبور) تكشف تفاصيل تأسيسها وتمويلها
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يطلع على نتائج زيارة اللجنة السيادية لغرب دارفور
– احتجاجات ليلية تزامنا مع ذكرى “فض الاعتصام
– زانبور الأمريكية للطاقة تعتزم إقامة محطة للطاقة بتكلفة331مليون دولار
– ٨٣ مليون دولار عائدات صادرات الثروة الحيوانية خلال أربعة أشهر
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– الخرطوم وعدد من الولايات تشهد تطاهرات في ذكرى فض الإعتصام
– البرهان يطلع على نتائج زيارة اللجنة السيادية لغرب دارفور
– مجمع الفقه الإسلامي الإثنين أول أيام الفطر
– مبارك المهدي يثمن وصول معدات توسيع الربط الكهربائ من مصر
– وفد مفوضية حقوق الإنسان يزور الجنينة وكرينك
– والي جنوب دارفور يدعو للمحافظة على إتفاقية السلام
– سفارة الإمارات توزع كسوة العيد لعدد من الشرائح الاجتماعيه
– عضو السيادي عقار يعود للبلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية كينيا
– برطم يدشن تسليم معدات طبية وصحية بالريف الغربي بأم بدة
– التاكيد على تعديل قانون التجارة لضبط الاسواق
– والي النيل الأبيض يدشن عدداً من المشروعات بمحلية القطينة
– شركة زانبور الأمريكية للطاقة تعتزم إقامة محطة للطاقة بتكلفة331 مليون دولار
– مكين يختتم زيارته إلى مصر
– العمليات الخرسانية لكبري أبوسليم بمحلية الدامر تدخل المراحل النهائية
– الفيدرالي بشمال دارفور يعبر عن أسفه للأحداث بغرب دارفور
– وزارة الخارجية تنعي العبيد إبراهيم الموظف السابق بالوزارة
– 357مليون جنيهاً أرباح تقاوى القمح لمزارعي قسم الحوش بمشروع الجزيرة
– إعتناق ستة من لاجئ دولة جنوب السودان الدين الإسلامي باللعيت
– إنهاء إضراب المعلمين بشمال دارفور اعتباراً من الأحد 8 مايو
– والي االشمالية المكلف يتلقي تهاني العيد بأمانة الحكومة
– ترتيبات لإنشاء مركز للدراسات المحاسبية بنهر النيل
– مواطنو النيل الأزرق يطالبون بتعزيز التعايش السلمي وقبول الآخر
– مالية القضارف تنفذ تعديلات فروقات الاجور للمعلمين بالولاية
– اللجنة الفنية لفتح المسارات تحدد بدءالعمل ميدانيا عقب عطلة العيد
– ٨٣ مليون دولار عائدات صادرات الثروة الحيوانية خلال أربعة أشهر
– والي كسلا إكتمال أعمال ترويض القاش وحماية مدينة كسلا
– وزارة الصحة بالشمالية تشكل غرفة طوارئ للعيد
– والي الشمالية المكلف يطمئن على صرف فرق مرتب إبريل للمعلمين
– اسبوع التطعيم بالشمالية يسجل نسبةنجاح بلغت57%.
– والي النيل الأبيض يدشن عدداً من مشروعات الكهرباء
– والي شرق دارفور يدشن دعم زكاة بالضعين للأسر المتعففة
– الجزيرة: المرحلة المقبلة ستشهد إنفراجاً في ملفات الخطط السكنية