



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

– فيفا يكشف الدول الأكثر طلبا لتذاكر كأس العالم

– اللجنة العليا للمشاريع والإرث : خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال 2022

– 213.9 مليار دولار استثمارات الصين في العالم العربي .. 21 % منها للسعودية

– أجراس فجاج الأرض عاصم البلال الطيب .. مع قيادة شرطة ولاية الخرطوم..قراءات من وقائع المحاضر عصابة البندقية والركشة السوداءين

صحيفة بدون عنوان:

– مشروع قانون جديد للتجارة يستصحب تحرير الأسعار والاقتصاد وتنظيم رقابة وضبط الأسواق

– وفد مفوضية حقوق الانسان يصل الجنينة لتفقد الأحداث الدموية

– لجنة أطباء السودان تورد إحصائية جديدة لقتلى دارفور وطرق اغتيالهم

– اللجنةالفنية لفتح المسارات تحدد بدءالعمل ميدانيا عقب عطلة العيد

– السودان والسعودية يعلنان الأحد هو المكمل لرمضان والعيد الإثنين

– بيان قوى إعلان الحرية والتغيير حول ذكرى مجزرة ٢٩ رمضان فض الاعتصامات في العاصمة والاقاليم

– تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية» وإعادة رموز الكيزان

– انذار بنشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية

– جامعة النيلين تحدد مواعيد استئناف الدراسة

– ملكية صحيفة السوداني تعود لجمال الوالي

– الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تستفتي عضويتها بشأن الإضراب

– خاطفو المعدنين السودانيين بليبيا يطالبون بفدية ورسوم “أرضية”

– تدشين عدد من مشروعات الكهرباء بوحدة الشيخ الصديق بالنيل الأبيض

– فتح وتحديد المسارات بسنار تجنبا لاحتكاك المزارعين والرعاة

– اكتمال أعمال ترويض نهر القاش وحماية مدينة كسلا من فيضانه

– أمجد مصطفى أمين يكتب…من حق إتحاد الكرة تعيين لجنة تطبيع للمريخ

– ثنائي المريخ يوافق على التجديد للأحمر

– الهلال يهزم الساحل ينفرد بالصدارة ويفقد جهود أجاجون وصلاح بالبطاقة الحمراء

صحيفة السودانيٰ :

– تظاهرات بمدن السودان المختلفة تتخليداً لذكري شهداء مجزرتي فض اعتصام القيادة العامة وكرينك والقصاص للشهداء

– مجمع الفقه الإسلامي يعلن أن الاحد هو المكمل لشهر رمضان ثلاثين يوماً،

– يوم الإثنين ٢ مايو ٢٠٢٢م هو أول أيام عيد الفطر المبارك الأول من شهر شوال ١٤٤٣ه…

– شرطة الخرطوم تُلقي القبض على المتهمين بقتل تاجر شارع الأربعين ومواطن بأمبدة

– شركة (زنبور) تكشف تفاصيل تأسيسها وتمويلها

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يطلع على نتائج زيارة اللجنة السيادية لغرب دارفور

– احتجاجات ليلية تزامنا مع ذكرى “فض الاعتصام

– زانبور الأمريكية للطاقة تعتزم إقامة محطة للطاقة بتكلفة331مليون دولار

– ٨٣ مليون دولار عائدات صادرات الثروة الحيوانية خلال أربعة أشهر

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– الخرطوم وعدد من الولايات تشهد تطاهرات في ذكرى فض الإعتصام

– البرهان يطلع على نتائج زيارة اللجنة السيادية لغرب دارفور

– مجمع الفقه الإسلامي الإثنين أول أيام الفطر

– مبارك المهدي يثمن وصول معدات توسيع الربط الكهربائ من مصر

– وفد مفوضية حقوق الإنسان يزور الجنينة وكرينك

– والي جنوب دارفور يدعو للمحافظة على إتفاقية السلام

– سفارة الإمارات توزع كسوة العيد لعدد من الشرائح الاجتماعيه

– عضو السيادي عقار يعود للبلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية كينيا

– برطم يدشن تسليم معدات طبية وصحية بالريف الغربي بأم بدة

– التاكيد على تعديل قانون التجارة لضبط الاسواق

– والي النيل الأبيض يدشن عدداً من المشروعات بمحلية القطينة

– شركة زانبور الأمريكية للطاقة تعتزم إقامة محطة للطاقة بتكلفة331 مليون دولار

– مكين يختتم زيارته إلى مصر

– العمليات الخرسانية لكبري أبوسليم بمحلية الدامر تدخل المراحل النهائية

– الفيدرالي بشمال دارفور يعبر عن أسفه للأحداث بغرب دارفور

– وزارة الخارجية تنعي العبيد إبراهيم الموظف السابق بالوزارة

– 357مليون جنيهاً أرباح تقاوى القمح لمزارعي قسم الحوش بمشروع الجزيرة

– إعتناق ستة من لاجئ دولة جنوب السودان الدين الإسلامي باللعيت

– إنهاء إضراب المعلمين بشمال دارفور اعتباراً من الأحد 8 مايو

– والي االشمالية المكلف يتلقي تهاني العيد بأمانة الحكومة

– ترتيبات لإنشاء مركز للدراسات المحاسبية بنهر النيل

– مواطنو النيل الأزرق يطالبون بتعزيز التعايش السلمي وقبول الآخر

– مالية القضارف تنفذ تعديلات فروقات الاجور للمعلمين بالولاية

– اللجنة الفنية لفتح المسارات تحدد بدءالعمل ميدانيا عقب عطلة العيد

– ٨٣ مليون دولار عائدات صادرات الثروة الحيوانية خلال أربعة أشهر

– والي كسلا إكتمال أعمال ترويض القاش وحماية مدينة كسلا

– وزارة الصحة بالشمالية تشكل غرفة طوارئ للعيد

– والي الشمالية المكلف يطمئن على صرف فرق مرتب إبريل للمعلمين

– اسبوع التطعيم بالشمالية يسجل نسبةنجاح بلغت57%.

– والي النيل الأبيض يدشن عدداً من مشروعات الكهرباء

– والي شرق دارفور يدشن دعم زكاة بالضعين للأسر المتعففة

– الجزيرة: المرحلة المقبلة ستشهد إنفراجاً في ملفات الخطط السكنية