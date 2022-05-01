مجلس السيادة يوافق على توصية وزير الداخلية تّجاه الدفعة”70″





دعت كلية الشرطة والقانون بجامعة الرباط الوطني، الدفعة 70 ثانويين، إلى الحضور إلى الكلية وتوفيق أوضاعهم.

وأفاد إعلام الشرطة، أنّ الخطوة تأتي تنفيذًا للموجهات المصاحبة لقرار مجلس السيادة، والتي تبدأ بدخول المعسكر الميداني المقفول اعتبارًا من الثامن من مايو بمباني الكلية بضاحية سوبا بالخرطوم

وأفاد إعلام الشرطة” تقديرًا لاعتباراتٍ عديدة ووفق موجهات إدارية صارمة..مجلس السيادة الانتقالي يوافق على توصية وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة بقبول التماس منسوبي الدفعة 70ثانويين من طلاب كلية علوم الشرطة والقانون.

وأردف”وافق مجلس السيادة في اجتماعه رقم 16 بتاريخ( 18/4/2022م) على توصية وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة بقبول التماس و استرحام منسوبي الدفعة 70 ثانويين تقديرا للاعتبارات التي ذكرت في خطاب الداخلية وما صاحبها من موجهات إدارية صارمة”.

باج نيوز