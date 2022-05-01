الإسعاف المركزي بالجزيرة يحدد إرتكازات بالطرق القومية





أعلن الدكتور عصام بيومي مدير مشروع الإسعاف المركزي بولاية الجزيرة عن تجهيز عربات الإسعاف للعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

وكشف بيومي في تصريح ل”سونا” عن تحديد إرتكازات للاسعاف المركزي بالطريق القومي”مدني، الخرطوم” (الغربي) في ود المجدوب والحصاحيصا والكاملين،وفي “طريق مدني- الخرطوم” (الشرقي) تم تحديد الإرتكازات في رفاعة وودراوة ، وفي “طريق مدني – سنار” تم تحديد الإرتكازات في الشكابة .. وفي “طريق مدني – القضارف” تم تحديد الإرتكاز “في تفتيش العريباب ، وفي “طريق مدني المناقل” تم تحديد الإرتكاز في تفتيش بيكة ومستشفي المناقل .

وأشار لتوفير عربة إسعاف مجهزة بالكامل مرتكزة في مباني مشروع الإسعاف المركزي بمدني للتدخل السريع في حالة وقوع الحوادث .

سونا