القوة الأمنية المشتركة بالجزيرة تحمي مخازن القمح





شكلت القوة الأمنية المشتركة التي تحركت من رئاسة الفرقة الأولي مشاه بمدني بقيادة النقيب أحمد سيد أحمد بيضاب قائد القوة حماية لمخازن محصول القمح بالولاية لأهميته الإستراتيجية ..

وأكد بيضاب في تصريح لسونا أن حماية محصول القمح واماكن تجميعه تأتي في مقدمة أولويات اللجنة الأمنية بالولاية.

وأشار لمساهمات القوة في عمليات الحصاد بأقسام مشروع الجزيرة ومراقبة الآليات العاملة في الحصاد.

وعدد بيضاب النجاحات التي حققتها القوة المشتركة مساء أمس بمحلية الحصاحيصا في مكافحة الجريمة حيث تم القبض على عدد من المسروقات والمخدرات، كما تم القبض علي قطعة سلاح ناري بحوزة أحد معتادي الإجرام هذا وقد تم فتح بلاغات ضد المتهمين بقسم شرطة الحصاحيصا توطئة لتقديمهم الي محاكم عدالة ..

من جانبه قطع العقيد ركن عبد الرحيم محمد عبد الله رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية بالفرقة الأولى مشاه لسونا أن القوة المشتركة ومنذ تاسيسها لإنفاذ الخطة الأمنية التي رسمتها لجنة أمن ولاية الجزيرة حققت كل الأهداف المنشودة حيث تمكنت من القبض على معتادي جريمة السالف وتجفيف منابع واوكار الجريمة والقبض على مروجي المخدرات ،كما أسهمت القوة في القبض على عدد من المطلوبين للعدالة بأقسام الشرطة بالجاموسي وقبوجة تحت المواد 130 و139 كما أن نقاط الإرتكاز التي اقامتها القوة أسهمت في الحد من سرقة المواشي وتحركات معتادي الجريمة وأن التواجد الدائم للقوة بكل محليات الولاية شكل غطاء أمنيا واسعا جعل مصالح الناس وممتلكاتهم تحت عيون القوة التي تسهر لتوفير الأمن والأمان والإستقرار معربا عن سعادته برضا انسان الولاية عن دور القوة المشتركة وماحققته من نجاحات في المجالات الأمنية بمختلف ادوارها مؤكداً أن المتحركات لن تدخر جهدا في خدمة إنسان هذه الولاية .

وكالة سونا