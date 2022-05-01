العدل والمساواة لـ “القوى السياسية” : تعالوا جميعا إلى كلمة سواء





دعت حركة العدل و المساواة القوى السياسية إلى عقد حوار “سوداني _ سوداني” جامع.

و قالت الحركة في بيان تهنئة بمناسبة عيد الفطر : “ننتهر هذه المناسبة وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لنجدد مناشدتنا دعوتنا لقطاعات الشعب السوداني كافة و للقوى السياسية أن تعالوا جميعا إلى كلمة سواء إلى حوار سوداني سوداني جامع سقفه حب هذا الوطن والحفاظ على ترابه وعزته لنضمد جراحاتنا الغائرة ,لنخطو جميعا نحو الضفة الأخرى التي نبحر اليها عبر حوار وطني جاد وشفاف بعيدا عن مصالحنا الذاتية والحزبية”.

و أعربت الحركة عن أملها في أن يكون عيد الفطر فرصة لفتح صفحة جديدة عنوانها التصالح والتسامح والمحبة بين مكونات الشعب السوداني والقوى السياسية و المجتمعية.

باج نيوز