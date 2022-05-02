من هو خالد عجوبة الذي اتهم وجدي صالح بأنه حرامي شاشات؟





📌الإسم خالد عجوبة

📌متهم في قضية الشركة الصينية بجريمة (الإبتزاز) لطلبه اموال من الصينيين مقابل تسوية ملف الشركة بلجنة إزالة التمكين.

📌 تم القاء القبض عليه في سبتمبر الماضي بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان عضواً بها.

📌إتهاماته بالأمس تعتبر (كيدية) ويعتبر (شاهد عدائي) ورد فعل من شخص صحيفة سوابقه متسخة.

📌 تشابه (الإسم) مع (عجوبة الخربت سوبا ) محض مصادفة .

ليس دفاعاً عن( وجدي) ولكن إحقاقاً للحق…ده زول مبتز متهم في ذمة قضايا أخلاقية .

ووجدي الدخلو السجن…فمن الطبيعي يبادلو العداء .

* متداول