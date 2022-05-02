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من هو خالد عجوبة الذي اتهم وجدي صالح بأنه حرامي شاشات؟
📌الإسم خالد عجوبة
📌متهم في قضية الشركة الصينية بجريمة (الإبتزاز) لطلبه اموال من الصينيين مقابل تسوية ملف الشركة بلجنة إزالة التمكين.
📌 تم القاء القبض عليه في سبتمبر الماضي بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان عضواً بها.
📌إتهاماته بالأمس تعتبر (كيدية) ويعتبر (شاهد عدائي) ورد فعل من شخص صحيفة سوابقه متسخة.
📌 تشابه (الإسم) مع (عجوبة الخربت سوبا ) محض مصادفة .
ليس دفاعاً عن( وجدي) ولكن إحقاقاً للحق…ده زول مبتز متهم في ذمة قضايا أخلاقية .
ووجدي الدخلو السجن…فمن الطبيعي يبادلو العداء .
* متداول