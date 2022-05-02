شاهد بالصورة.. قالوا (تأكدنا أخيراً من حقيقة الشّامة).. “هدى عربي” تفاجىء متابعيها بصورة لها (من غير مكياج) في تهنئة العيد وتنهال عليها آلاف التعليقات





فاجأت الفنانة السودانية “هدى عربي” متابعيها بصورة لها (من غير مكياج) مهنئة بعيد الفطر المبارك، وانهالت عليها بعدها آلاف التعليقات الطريفة، قائلين: (وبي كدا نتأكد انو الشامة حقيقية).

وكتبت “عربي” معلقة على صورتها: يا جماعة كل سنة طيبين (من غير مكياج).

وجاءت التعليقات: (مستغربة ف الناس البقولو ليها الطبيعة احلى ديل، وينا الطبيعه اسي؟ الا طبيعة البشرة بس وعدم الرموش، الشعر مكوي ومرتب وزايدنو حبتين، والهير استروك جديد).

فيما علقت الإعلامية الريان الظاهر: (أحلى حاجة في عدم المكياج الشامة بتكون أوضح وأجمل، وانت بألف خير)، فيما علق البعض: المكياج بكبرك، كتب آخرون: كلمه الحق بنقولا ما سمحه والله.

الخرطوم: (كوش نيوز)