شاهد: صورة نادرة تجمع بين وجدي صالح وأعضاء من لجنة التمكين مع خالد عجوبة





فحيح الافعي وعين الصقر الثاقبة

وجدي صالح يغرد بأن فلول النظام المباد يشتمونه ؛ يااا سبحانك اللهم .

وهل كان عجوبه فلول أيها الوجدي ؟ .. أم أنه ابنكم الشرعي الذي أنكرتم؟!! .. هل طالب الفلول أن تتصيد الشاشة من شركة حريص حتي تصبح محل اتهامهم ؟ ..

هل أكرهك الفلول على تخزين سبائك الأصفر الرنان في البيت ؟ .. وهل طلب الفلول تعيين الرشيد مديراً لمكتبك ؟؟؟ ثم هل كان للفلول دورٌ في تحويل بلاغ شركة حلفا الزراعيه الي حلفا ؟ هل طلب منك الفلول الذهاب لزيارة عجوبه في منزله جميعكم وتلك الحميميه ؟؟

سيد وجدي .. وهل يعصم الفحيح الأفاعي من عين الصقر الثاقبة ؟؟! ..

كفي فحيحاً يا رجل .. لا عاصم اليوم من أمر الله ..

كتب د. نادر العبيد

