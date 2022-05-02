رئيس مجلس السيادة يهنئ عددا من الملوك والأمراء بعيد الفطر





بعث رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ببرقيات تهاني لعدد من الملوك والأمراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث بعث سيادته ببرقيات تهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ،وملك المملكة المغربية الملك محمد السادس.

كما بعث البرهان أيضا ببرقيات لكل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني،وأمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وسلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

الخرطوم 2-5-2022 (سونا )