البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من الرئيس المصري





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما أعرب الرئيس المصري خلال الإتصال الهاتفي عن خالص تهانيه للسودان حكومة وشعبا بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. متمنياً للشعب السوداني الشقيق كل التقدم والنماء.

الخرطوم 2-5-2022 (سونا)