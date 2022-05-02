صلاح الدين عووضه: تحدينا الخاص بشراكة حميدتي وقحت في الصيحة





وخير !!

وفي أتم عافية..

وعيد مبارك علينا جميعا..

ونسأله تعالى أن يعيده علينا وبلادنا في حال أفضل..

وبما أني بطبعي (عكليت) – وأعشق المعارك – فاسأل القطيع عما فعلوا بخص تحدينا لهم أمس..

تحدينا الخاص بشراكة حميدتي وقحت في الصيحة..

وتركيزي على الصفقة الثانية هذه بالذات لأن إثباتها سهل…بالنسبة لهم..

فقط مهاتفة لأحد الذين ذكرنا أسماءهم..

وهي – بالمناسبة – الشراكة التي كان من شروطها ذهاب الرزيقي وطاقمه..

فإن خسرت الرهان – والتحدي – فأنا كاذب..

وإن كسبته فلا معنى لعبارة (صحيفة الجنجويد)…فهي عبارة ناقصة..

مثل نقصان عقول القطيع..

وعموماً ؛ كل عام وأنتم بصحة…وعافية…وسعادة..

وخير !!.

عيدية

صلاح الدين عووضه

2/5/2022