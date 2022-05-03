شاهد بالصور.. نجمة العربية “تسابيح خاطر” تفاجىء متابعيها بإطلالة ساحرة بـ “نيولوك خليجي” مع زوجها وتعتذر عن نشر صور طفلها لهذا السبب (..)





فاجأت نجمة قناة العربية الإعلامية السودانية “تسابيح خاطر” متابعيها بإطلالة ساحرة، في أول أيام العيد، بالعباءة الخليجية مع زوجها.

وظهرت “تسابيح” بنيولوك خليجي من مقر إقامتها بدبي، بجانب زوجها الوزير السابق إبراهيم الميرغني، معيدة على أصدقائها ومتابعيها عبر صفحتها على فيسبوك.

واعتذرت خاطر عن نشر صور لإبنها هاشم، وهي تحتفي بعيد ميلاده، بعد أن أكمل العامين، نسبة لحظر والده عن نشر صوره على منصات التواصل.

وقالت الإعلامية الشهيرة تسابيح”: كل سنة وإنت الهنا كله يا قلبي، رسمياً (هاشم) أكمل سنتين من الجري وراهو بكل مكان رفقة حالة من الإستنفار التام، عن نفسي سرقت البالونات من الصباح.

وأضافت: عيدي إتنين مش واحد، وبما إنه عليه حظر تصوير لسه إتصورت مكانه.

الخرطوم: (كوش نيوز)</strong