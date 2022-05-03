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شاهد بالصور.. نجمة العربية “تسابيح خاطر” تفاجىء متابعيها بإطلالة ساحرة بـ “نيولوك خليجي” مع زوجها وتعتذر عن نشر صور طفلها لهذا السبب (..)

2022/05/03
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تسابيح
تسابيح

فاجأت نجمة قناة العربية الإعلامية السودانية “تسابيح خاطر” متابعيها بإطلالة ساحرة، في أول أيام العيد، بالعباءة الخليجية مع زوجها.

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وظهرت “تسابيح” بنيولوك خليجي من مقر إقامتها بدبي، بجانب زوجها الوزير السابق إبراهيم الميرغني، معيدة على أصدقائها ومتابعيها عبر صفحتها على فيسبوك.

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واعتذرت خاطر عن نشر صور لإبنها هاشم، وهي تحتفي بعيد ميلاده، بعد أن أكمل العامين، نسبة لحظر والده عن نشر صوره على منصات التواصل.

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وقالت الإعلامية الشهيرة تسابيح”: كل سنة وإنت الهنا كله يا قلبي، رسمياً (هاشم) أكمل سنتين من الجري وراهو بكل مكان رفقة حالة من الإستنفار التام، عن نفسي سرقت البالونات من الصباح.
وأضافت: عيدي إتنين مش واحد، وبما إنه عليه حظر تصوير لسه إتصورت مكانه.
الخرطوم: (كوش نيوز)</strong

2022/05/03
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‫2 تعليقات

  1. “نيولوك خليجي” خلاص كان كدا اعطوها الجواز الامارتي واستغنت عن السوداني والثوب السوداني

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