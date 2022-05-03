الفنان “جمال فرفور” يلغي حفلاته المعلن عنها بالسعودية على نحو مفاجىء ويكشف الأسباب





أعلن الفنان “جمال فرفور” عن إلغاء حفلاته المعلن لها بالسعودية على نحو مفاجىء، معتذرا لجمهوره العزيز.

وكتب “فرفور” اعتذار جاء فيه:

جمهوري العزيز …

بخصوص حفلات المملكة العرببة السعودية (مدينتي الرياض وجدة)، وجب علي توضيح بعض المشاكل التي واجهتني :

اولا حفل الرياض : مشكلة استخراج التصاديق اللازمة من هيئة الترفيه السعودية من قبل الجهات المنظمة لهذه الحفلات والتي لم يكن لي بها علم حتى بداية الحفل، لهذا وجب تقديم الاعتذار لجمهور مدينة الرياض والاسف لعدم اكمال الحفل.

ثانيا حفل مدينة جدة اليوم : ايضا لايوجد تصريح من هيئة الترفيه وقمت بالاتصال مع منظم الحفل والمحاولة لاستخراج التصاريح اللازمة لاقامة وانجاح هذا الحفل والمعايدة على اهالي جدة حتى لحظة كتابتي هذه السطور الان مساء الثلاثاء، ولكن للاسف فشلت كل المحاولات.

ولهذا السبب أعلن لكم الغاء الحفل المعلن بتاريخ اليوم 3 مايو 2022.

ثالثا: لمست الضعف وسوء التنظيم من قبل الجهات المنظمة بما لايتناسب مع جمهورى العزيز في المملكة العربية السعودية من قبل الجهات المنظمة وهذا ما لا اقبلة وعلية ستتم المحاسبة والمسائلة مع الجهات المنظمة .

ودائما أؤكد أن جمهوري دائما هو محور اهتمامي وتقديري .

وأضاف: تقبلوا اعتذاري الشديد عن الاخطاء التي صاحبت هذه الحفلات واسفي لاهالي مدينة جدة لعدم التمكن من اقامة الحفل في موعده المحدد وايضا التاخر في اعلان الاعتذار مع الوعد بالعمل على التعويض والتصحيح .

كل عام وانتم بخير

جمال فرفور

الخرطوم: (كوش نيوز)