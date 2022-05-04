شاهد بالفيديو.. بعد مقولته الشهيرة (مابرجع مابرجع 10مرات) رشدي الجلابي يعود إلى قريته (راجلاً بلا توسان) وسط استقبال حاشد





بعد تأكيداته ومقولته الشهيرة التي سارت بها الركبان (مابرجع مابرجع 10مرات)، عاد نجم تيك توك المؤثر السوداني “رشدي الجلابي” إلى مسقط رأسه بقرية الأسيد، وسط استقبال حافل.

وبدأ “الجلابي” محاطاً وسط حشود من أقرانه لحظة وصوله لقضاء العيد مع أسرته.

ولطالما ردد “رشدي” عدم عودته إلى قريته 10 مرات ما لم يعود ممتطياً سيارة توسان، فإذا آماله تتحطم ويعود راجلاً مُغبر القدمين.

وكتب أحد أبناء بلدته: عاد رشدي ورجع 10 مرات إلى عقر داره، كان العيد احلى وجماله كانت بعودة “احمد الرشيد بشير بابكر ابو سن”، الذي عاد إلى مهد الصبا واجمل البقاع واطيبها الى قلوبنا، شكرا ابن رشدي فقد رفعت رمزيتها عالية، وانتميت لها رغم تنكر آخرين، انها بلد الجدود وجمال الطبيعة، التي قال فيها شاعرها (اذا تجولت بها عند الأصيل تكفيك عن باريس وشواطىء الانهر)،.

وأضاف: رشدي رجل بسيط كبساطة اهله لكنه شاب موهوب، ولاقى قبولاً من كل السودانيين، وغمروه عطفاً وحباً وحناناً، وهاهم إخوانه يستقبلونه يحفاوة غامرة.



فيما علق آخرون: استقبال حاشد لرشدي الجلابي بعد عودته إلى أهله، وبهذا قد تكون انطوت آخر صفحات رشدي الجلابي، وللأبد في انتظار الشخصية القادمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)