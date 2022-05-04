تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل يزور الشاعر الحلنقي





سجل تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل ظهر اليوم زيارة للشاعر المخضرم الأستاذ إسحاق الحلنقي بمنزله بضاحية اللاماب بالخرطوم بغرض تقديم التهنئة له بعيد الفطر المبارك.

من جانبه دعا الحلنقي الشعب السوداني إلى المحبة والتسامح والعمل علي حب الأوطان وبناء دولة السودان الحديثة التي تؤسس إلى العدالة والمساواة بين الناس، في وقت أشاد الحلنقي بمبادرة تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل التي تهدف إلى جمع شمل الوطن ووحدة الصف. وشدد الحلنقي على ضرورة ضبط الأغنية السودانية التي وصلت اليوم إلى نقطة الصفر.

مبيناً أن الكلمة السودانية الرصينة إجتهد من ورائها شعراء افذاذ ورموز وطنية شكلت الوجدان السوداني ويجب المحافظة عليها وطرد الدخلاء من سماسرة الأغنية السودانية ومعاقبتهم بقانون المصنفات الأدبية والفنية، وقانون الملكية الفكرية.

وأوضح الحلنقي أن الشعب السوداني ظل يحافظ على الأخلاق والقيم والمورثات القوية، بل ويجب أن تحترم حقوقه وواجباته.

في سياق متصل أشادت الأمين العام للتجمع منى إبراهيم عزت بالشاعر الحلنقي والذي يعتبر من الشعراء الأفذاذ الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في خارطة الأغنية السودانية، وزاد الأمين السياسي للتجمع يونس صالح كتي أن التجمع يضم 120 كياناً ويهدف لى جمع الشمل ووحدة الصف الوطني.

من جهة أخرى أشاد رئيس التحالف الديمقراطي العدالة الإجتماعية عسكوري بتجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل وأدواره الهادفة تجاه الوطن، ودعا عسكوري لدى تلقيه تهاني العيد من أسرة التجمع عصر اليوم بالخرطوم الشعب السوداني إلى وحدة الصف وبناء دولة السودان الحديثة.

وكالة سونا