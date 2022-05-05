شاهد بالفيديو.. نجمة النيل الأزرق “ريان الظاهر” تحتفي بفوز فريقها “ريال مدريد” من داخل سيارتها في طريقها إلى العمل





احتفت مراسلة قناة العربية، الإعلامية السودانية ريان الظاهر، بفوز فريقها ريال مدريد الإسباني، على مانشستر سيتي الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وصعوده إلى المباراة النهائية لمواجهة ليفربول.

وظهرت “الظاهر” عبر بث مباشر من داخل سيارتها في طريقها إلى العمل بالخرطوم، وهي منتشية بالفوز، وقالت أنها فضلت أن تنام باكراً دون أن تكمل المباراة، لكنها لم تستطع من فرط المسجات التي وصلتها حول المباراة.



وحللت “الظاهر” مجريات المباراة، متحدثة عن تقييمها لأداء بعض اللاعبين، فيما ناكفها خصومها من مشجعي مانشستر بقولهم (لمن تتغلبي وين بتختفي)، وواصلت الظاهر اللايف إلى لحظة وصولها لمقر عملها بقناة النيل الأزرق.

الخرطوم: (كوش نيوز)