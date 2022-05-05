دقلو يسجل زيارة لمسيد الشيخ الكباشي





سجل الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، اليوم زيارة للخليفة الشيخ عبد الوهاب الكباشي ، خليفة الشيخ إبراهيم الكباشي. بمسيده شمال بحري . وتأتي زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة لمسيد الكباشي، في إطار زياراته الاجتماعية لتقديم تهاني عيد الفطر المبارك، لرموز وقيادات المجتمع.

وكان في استقبال الفريق أول دقلو عدد كبير من المشايخ والمريدين وأهالي المنطقة. وشكر الشيخ الكباشي نائب رئيس مجلس السيادة على الزيارة، سائلاً الله أن يعود العيد والسودان أكثر أمناً واستقراراً ورخاء.

وكالة سونا