شاهد بالفيديو.. أمير عماني يهدي السوداني “البرنس” سيارة مرسيدس فخمة “جي ال سي”





أهدى الأمير العماني سلطان الثيابي، صانع المحتوى السوداني، محمد مصطفى البرنس، سيارة مرسيدس جي ال سي، يفوق ثمنها 30 مليون “مليار” جنيه أثناء زيارة البرنس للعاصمة العمانية مسقط، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

وعبر “الثيابي” عن سعادته بزيارة البرينس، في بلده الثاني “عمان”، ومودته للشعب السوداني الكريم، الذي ساهم في نهضة وتعمير عمان منذ العام 1970، وأقام له وليمه بقصره بمسقط.



وتوجه البرينس بالشكر للأمير الثيابي، معبراً عن سعادته بزيارة عمان، وقال ما لفت انتباهي في الشعب العماني الهدوء والرزانة مضيفاً (الناس هنا يتحدثوت بصوت هادىء جدا ماشفت زول بتكلم بصوت عالي).

الخرطوم: (كوش نيوز)