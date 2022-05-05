شاهد بالفيديو.. أمير عماني يهدي السوداني “البرنس” سيارة مرسيدس فخمة “جي ال سي”

أهدى الأمير العماني سلطان الثيابي، صانع المحتوى السوداني، محمد مصطفى البرنس، سيارة مرسيدس جي ال سي، يفوق ثمنها 30 مليون “مليار” جنيه أثناء زيارة البرنس للعاصمة العمانية مسقط، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).
وعبر “الثيابي” عن سعادته بزيارة البرينس، في بلده الثاني “عمان”، ومودته للشعب السوداني الكريم، الذي ساهم في نهضة وتعمير عمان منذ العام 1970، وأقام له وليمه بقصره بمسقط.
وتوجه البرينس بالشكر للأمير الثيابي، معبراً عن سعادته بزيارة عمان، وقال ما لفت انتباهي في الشعب العماني الهدوء والرزانة مضيفاً (الناس هنا يتحدثوت بصوت هادىء جدا ماشفت زول بتكلم بصوت عالي).
الخرطوم: (كوش نيوز)
5 تعليقات
هوووي ها يالبرنس الزول دا بيقول مناسبة والسبب في اهداء هذه السيارة هو مودته للشعب السوداني الكريم، الذي ساهم في نهضة وتعمير عمان منذ العام 1970، هو قايل انو البرنس هو البرهان او حميدتي من يمثل السودان يعني وربنا يعطينا ويرزقنا القبول عند الناس وخاصة الاغنياء منهم امييييييين
إن شاء الله تقدر تجمركها
ربنا يوفقهم وبدون حسد الهديه مفروض تكون لواحد من أوائل السودانيين الذين خدموا السلطنه العظيمة وهم كثر يشوفوا اقدمهم ويكون هو صاحب الهديه مع كل تقديري للجميع
العمانين شعب كريم ومحترم عشان ليس بينهم من يتاجر بالدين عشان سلطة ولا عشان سرقة او نهب لذلك تجدهم
عايشين سلام ونعيم وربنا يفظهم ويحفظ بلادهم وشعبهم ويبعد عنهم اولاد الحرام
مافي قبيلة في عمان اسمها الثيابي يا شيخ اسمها السيابي والشخص في الفيديو قال السيابي على اي اساس كتبتوها الثيابي 😂😂😂😂