لجنة المعلمين تعلن عن توصية بتعليق الإضراب





أعلنت لجنة المعلمين عن رفع اللجنة العليا لإضراب الكرامة توصية بتعليق إضراب المعلمين عن العمل.

و أوضحت في بيان الخميس

أن اللجنة العليا لإضراب الكرامة عقدت اجتماع للتباحث حول الموقف من الإضراب عقب استجابة المخدم لبعض َمطالب مذكرة المعلمين المرفوعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في السادس من مارس الماضي.

و حملت اللجنة الولايات مسؤولية عدم صرف بعض الولايات لمرتب أبريل و منحة عيد الفطر المبارك حسب التعديل الجديد مشيرةً إلى تباين آراء المعلمين ما بين مؤيد للاستمرار في الإضراب و مؤيد لتعليقه.

و أضافت “توصل الاجتماع إلى رفع توصية للمكتب التنفيذي للجنة المعلمين المركزية تتضمن الآتي: تعليق الإضراب الذي استمر لما يقارب الشهرين ، الاستمرار في المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ الف جنيه، وصرف فرق (يناير_فبراير_مارس) ، إعطاء بعض الولايات حرية اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في الإضراب لخصوصية مطالب هذه الولايات”.

باج نيوز