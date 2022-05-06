شاهد بالصور.. الإعلامية “شهد المهندس” تظهر بإطلالة جديدة تثير الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل





أثارت الإعلامية السودانية الشهيرة “شهد المهندس” الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل، بظهورها بإطلالة جديدة أخفت صورتها المعتادة.

وكانت المذيعة شهد المهندس، قد ظهرت قبلها في صور وهي تخوض تجربة جديدة في مجال عرض الأزياء وصيحات الموضة مع المصممة السودانية

يسرا الصادق.

وتخلت شهد عن العمل الإعلامي بعد إقالتها من قناة سودانية 24 دون ان تكشف القناة عن أسباب الإقالة، ووجهت ادارة القناة وقتها، الموظفين بمنعها من دخول مباني القناة لأي سبب من الأسباب.

ولاقى اتجاه “شهد” وتحولها إلى عارضة أزياء نقدا واسعا من متابعيها وزملائها بالوسط الأعلامي باعتبار انها حققت خلال فترة وجيزة قبولا عريضا في التقديم البرامجي بعد اطلالتها عبر قناتي النيل الأزرق وسودانية 24 التي تعاملت معها بقسوة ولم تعد بعد فصلها مهتمة بالعمل الاعلامي.

وشاركت شهد في ثلاث عروض للأزياء بالخرطوم وعرضا خارجيا بالعاصمة القطرية الدوحة، وسبق ذلك خضوعها لريجيم قاس فقدت من خلاله الكثير من وزنها.

وتحدثت بانها لم تخضع لتدخل جراحي لازالة السمنة ولكنها إتبعت ريجيم طبيعي قاس، و ضبط شهيتها حتى وصلت للوزن الذي يروق لها ويتماشى مع طبيعة وظيفتها الجديدة ك(عارضة أزياء).

الخرطوم: (كوش نيوز)