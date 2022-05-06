ضبط شبكة دولية تهدّد الأمن القومي السوداني





في إطار مجهودات إدارة المباحث الرامية لتجفيف مواطن الإجرام ومحاربة الظواهر السالبة والنشاط الهدّام بكافة أنواعه.

أعلنت السلطات في البحر الأحمر عن ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تهدّد الأمن القومي السوداني.

وأفاد إعلام ولاية البحر الأحمر، الجمعة، إنّ قوة تابعة لإدارة المباحث المركزية، تمكّنت من الإيقاع بالشبكة.

وأضاف” توّفرت معلومات للإدارة بوجود شبكة مكوّنة من ٦ أشخاص تنشط في تهريب البشر من إحدى دول الجوار عن طريق تهريبهم عبر الحدود ثم يقوموا بإحتجازهم كرهائن وطلب فدية من ذويهم مبلغ ٦ ألف دولار للفرد لتخليصه لهم أو دفع مبلغ آخر لإكمال رحلته وصولاً لإحدى الدول الأوروبية”.

وتابعت” تمكّن التيم وبعد تفعيل المصادر واستعمال وسائل التعقب والمتابعة

وبتحديد أماكن تواجد التشكيل العصابي وبعد كمين محكم وفق الضوابط والإجراءات القانونية تم مداهمة عدد ٢ شقة بمدينة بورتسودان تم ضبط عدد ٤ متهمين وتحرير أحد الرهائن المحتجزين يحمل جنسية إحدى دول الجوار “.

باج نيوز