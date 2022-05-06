شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية “تسابيح مبارك” تودع قناة العربية بكلمات مؤثرة في آخر نشرة أخبار لها





ودعت الإعلامية السودانية “تسابيح مبارك” قناة العربية الحدث، بكلمات مؤثرة، في آخر نشرة أخبارية تؤديها اليوم الجمعة، بحسب ما نقل محرر (كوش نيوز).

وقالت نجمة العربية “خاطر” : كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم، ممتنة للجميع وشكراً للجميع وتمنياتي للجميع بالتوفيق، وشكراً للحدث.

وأفادت مصادر صحفية بأن تسابيح ستنتقل إلى قناة اسكاي نيوز عربية، بعد أن قدمت لها عرضاً مجزياً، وحصلت المذيعة السودانية تسابيح مبارك خاطر، على الاقام الذهبية بدولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك بعد 4 اعوام قضتها هناك ، حيث تعمل بقناة العربية والحدث.



وكانت الإعلامية السودانية “تسابيح مبارك خاطر” قد انضمت إلى قناة العربية، في أغسطس من العام 2018، قادمة من فضائية النيل الأزرق، في أول محطة خارجية لها.

الخرطوم: (كوش نيوز)