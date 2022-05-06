شاهد بالفيديو.. (ظنه مقلب لم يصدق المُفاجأة) سوداني يفوز بربع مليون دولار في مسابقة (بيت الأحلام)





أعلنت مسابقة الحلم على بيت الأحلام، بقناة mbc عن فوز مغتر سوداني منذ 35 عاماً بالمملكة السعودية بمبلغ ربع مليون دولار، بحسب ما نقل محرر (كوش نيوز)

واجري السحب يوم أمس الخميس، على الهواء مباشرةً، وكان الفائز بجائزة الحلم هو عبد الله عثمان الحاج، سوداني الجنسية ويعمل مندوب مبيعات في الرياض منذ عشرات السنين.

واشترك كثيراً بمسابقة الحلم، ولكنه لم يوفق، إلا أنه ومع سحب الربع مليون دولار لشراء منزل الأحلام حالفه الحظ وكان هو الرابح لهذا المبلغ الضخم وتمكن من تحقيق حلمه.

ويبلغ سن الفائز في مسابقة الحلم نحو 52 سنة، وبالرغم من أن الفائز كان أمامه فرصة لشراء بيت في أي مكان في العالم، إلا أنه فضّل وطنه الذي تربى فيه وعاش على أرضه، واختار أن يشتري منزل الأحلام في السودان وبالتحديد في العاصمة “الخرطوم”.



وكان عبد الله عثمان يظن أنه مقلب، لم يكن مصدقاً، إلا أنه تأكد في النهاية أن الحلم أصبح حقيقة حينما فتح التلفاز على قناة إم بي سي، وتحدث مع الإعلامي مصطفى الأغا بشكل مباشر.

الخرطوم: (كوش نيوز)