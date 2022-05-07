شاهد بالصورة.. (في أسمى معاني الوفاء) مواطنو قُرى سودانية يهدون “مساعد طبي” سيارة تكريماً له عقب عمله بمناطقهم لعقود وبلوغه سن المعاش





في موقف تجلت فيه أسمى معاني التقدير والوفاء والعرفان، بادر مواطنو قُرى (الجابرية ـ الككر ـ دبني الشيخاب) بمحلية الدبة شمالي السودان، بتكريم المساعد طبي عبدالعال الناطق، تكريماً يليق بما قدمه لعقود في خدمة أهل المنطقة، خاصة، ومحلية الدبة عامة، عقب بلوغه سن المعاش.



وفي احتفاء مشهود ذرفت فيه الدموع أهدى أهالي المنطقة، للمساعد الطبي “الناطق” سيارة قيِّمة، مكافأة له ولخدمته الطويلة للأهل، بتفان وإخلاص، إذ كان يقطع مسافات طويلة لعدة سنوات بين الأحياء، مشياً على قدميه، لمتابعة علاج مرضاه بلا كلل أو ملل، يزور مرضاهم حتى وهم في منازلهم متفقداً لهم، ومقدماً خدماته العلاجية بكل حب ونكران ذات.

وعمل “عبدالعال الناطق” وكما تحلو مناداته بعم الناطق، كأحد الكوادر المساعدة المتميزة بالولاية الشمالية، وله خبره كبيرة في المجال الصحي، واكتسب ثقة كل من يعرفه في مستشفى الدبة عامة، ومنطقة الجابرية والككر ودوبني خاصة، وعمل مؤخراً بمركز صحي الجابرية منذ سنوات، قبل تقاعده بالمعاش.

محمد الطاهر

الخرطوم: (كوش نيوز)