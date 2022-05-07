شاهد: عارضة أزياء شهيرة تفجرها داوية وتصيب الجمهور بالصدمه” لو طلبو مني اقعد في حفرة الدخان بقعد”





خلال إستضافة لها على قناة البلد ذكرت المودل ايه آفرو إن ما تقدمه من عروض توثيقا للعادات والتقاليد السودانية وليس لديها مانع في أن تقدم الكثير حتي يتعرف المواطن على عادته وتقاليده.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) فقد إنتقدت ملاذ ناجي ايه آفرو على الرقيص الذي قدمته في فيديو الفنان طه سليمان الضجة “ليلةالجرتق” حيث قالت الحناء الذي وضعتها على أرجلها كانت تتبع للطقوس ولامانع لها في أن تقعد في حفرة الدخان “.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)