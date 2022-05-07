الهادي إدريس: مبادرة الجبهة الثورية تسعى إلى إعادة السلطة للمدنيين





أكد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، أن الشراكة في مبادرة الجبهة الثورية ستكون بشكل مختلف وجديد يحفظ لأي طرف دوره ومهامه دون أن يتغول طرف على مهام واختصاص الآخر، وشدد على أنهم ضد تغول المؤسسة العسكرية على سلطات الأطراف الأخرى.

وقال إدريس بحسب (سونا)، إن على جميع الأطراف تقسيم وتحديد أدوارهم خاصةً وأنه في الفترة الماضية تكونت المؤسسات بشكل أدى إلى تداخل الاختصاصات، وعليه فإن المبادرة سعت إلى شراكة تحدِّد دور ومهام المؤسسة العسكرية وكذلك القوى المدنية واختصاصاتها خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف إدريس أن الشراكة التي تمت في 2019م أفضت إلى الوضع الذي نعيشه الآن بعد 25 اكتوبر الماضي، وأكد سعيهم الجاد عبر المبادرة والحوار الجاد إلى سحب السلطة وإعادتها للمدنيين، وقال “ما عندنا خيار غير دا أي كلام تاني سيقود البلد للانهيار”.

صحيفة الصيحة