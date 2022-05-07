



أعلنت لجنة المعلمين عن رفع اللجنة العليا لإضراب الكرامة توصية بتعليق إضراب المعلمين عن العمل.

وقالت في بيان ان اللجنة العليا لإضراب الكرامة عقدت اجتماع للتباحث حول الموقف من الإضراب عقب استجابة المخدم لبعض َمطالب مذكرة المعلمين المرفوعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في السادس من مارس الماضي.

وحملت اللجنة الولايات مسؤولية عدم صرف بعض الولايات لمرتب أبريل ومنحة عيد الفطر المبارك حسب التعديل الجديد، مشيرةً إلى تباين آراء المعلمين ما بين مؤيد للاستمرار في الإضراب و مؤيد لتعليقه.

و أضافت “توصل الاجتماع إلى رفع توصية للمكتب التنفيذي للجنة المعلمين المركزية تتضمن تعليق الإضراب الذي استمر لما يقارب الشهرين ، الاستمرار في المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ الف جنيه، وصرف فرق (يناير_فبراير_مارس) ، إعطاء بعض الولايات حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في الإضراب لخصوصية مطالب هذه الولايات”.

صحيفة الصيحة