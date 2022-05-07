الأمة القومي: السلطة الانقلابية تتحمّل مسؤولية ”تسميم الأجواء”





يقول الحزب” ما حدث يوضّح بجلاء أنّ السلطة الإنقلابية مستمرة في إستخدام اسالبيها القمعية وغير آبهة بالدعوات التي تطالب بتهيئة المناخ لابتدار عملية سياسية تحقق مخرجا للأزمة الوطنية”.

حمّل حزب الأمة القومي في السودان، السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن تسميم الأجواء في البلاد وإعاقة العملية السياسية التي أعلنتها الآلية الثلاثية عبر ممارسة العنف لإفشال كل الجهود التي تصب في صالح إعادة المسار المدني الديمقراطي.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادر، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال الحزب إنّ الإنتهاكات المستمرة لن تثني جماهير الشعب السوداني عن ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن مكتسبات ثورتهم المجيدة وصياغة مستقبل وطنهم المكلوم.

وأضاف” الإنقلاب مصيره إلى زوالٍ والنصر قريب بإذن الله”.

والخميس، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، لتسفر حصيلة الإصابات عن 73 شخصَا.

والجمعة، كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن أنّ وفاة المواطن مجتبى عبد السلام، جاءت نتيجة حادث مروري أثناء تظاهرات شهدتها العاصمة، الخميس، معلنةً عن إجراء تحقيق لكشف الملابسات وتمليكها للرأي العام.

باج نيوز